BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 108,84 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 108,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 107,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.480 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,20 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37.176,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. BMW dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,52 EUR je BMW-Aktie belaufen.

