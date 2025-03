BMW Aktie News: Hausse bei BMW am Mittag

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 84,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:49 Uhr 6,1 Prozent. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,94 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 680.177 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,09 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,94 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 4,21 EUR im Vorjahresvergleich. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 25.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BMW.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 12,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

