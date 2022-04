BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die BMW-Aktie notierte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 78,40 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,31 EUR nach. Bei 79,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 756.888 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,09 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,08 EUR.

Am 05.05.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,40 EUR gegenüber 2,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 29,48 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 28,41 Milliarden EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 22.03.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,63 EUR je BMW-Aktie belaufen.

