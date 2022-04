BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Um 09:22 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 79,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 79,36 EUR. Bei 79,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 42.750 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 26,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 103,08 EUR.

Am 05.05.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 29,48 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,41 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von BMW rechnen Experten am 22.03.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 14,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie gewinnt: BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal - US-Absatz von Porsche rückläufig

Tesla & Co.: So viel Vertrauen haben Verbraucher laut AutoPacific-Studie in autonomes Fahren

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com