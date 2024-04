BMW Aktie News: BMW gibt am Freitagmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 112,20 EUR nach.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 112,20 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.542 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 2,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,64 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,72 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 21.03.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42.970,00 EUR umgesetzt, gegenüber 39.522,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

