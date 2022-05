BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 80,05 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 661.017 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 18,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 102,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 16.03.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,40 EUR, nach 2,53 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.408,00 EUR – eine Minderung von 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.482,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 präsentieren. BMW dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

