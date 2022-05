BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag tiefer

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 05.05.2022 16:22:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 78,88 EUR nach. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 78,82 EUR ein. Bei 81,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.061.960 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 21,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,92 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 16.03.2022. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 2,53 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 28.408,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 29.482,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

