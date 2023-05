BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel BMW 107,46 EUR

3,57% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 106,38 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 106,56 EUR. Bei 104,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 953.663 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,56 EUR erreichte der Titel am 05.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 0,17 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,44 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,59 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.853,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 15,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie mit Gewinnen: BMW überrascht mit starker Profitabilität im 1. Quartal - Absatzplus im April

Analysten sehen bei BMW-Aktie Potenzial

BMW-Aktie nachbörslich gefragt: BMW legt weiteres Aktienrückkaufprogramm auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images