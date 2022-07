BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursplus

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 73,01 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 73,54 EUR. Bei 73,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 14.862 Aktien.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,14 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR in den Büchern standen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,92 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Kräftiger Absatzdämpfer für VW, Audi und BMW auf US-Automarkt - Aktien tiefer

BMW-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

BMW-Aktie letztlich in Grün: BMW startet Serienproduktion seiner neuen Topmodelle - Empfindlicher Dämpfer bei US-Verkäufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images