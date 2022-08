BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 77,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 77,24 EUR. Mit einem Wert von 75,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 902.633 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 23,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit Abgaben von 14,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,79 EUR für die BMW-Aktie.

Am 03.08.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 16,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

