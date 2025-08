BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 83,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 83,22 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 83,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 83,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 116.411 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 90,90 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 8,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,23 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,85 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

BMW-Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von UBS AG

BMW-Aktie tiefer: BMW hält trotz Gewinneinbruch am Ausblick fest - Umsätze rückläufig