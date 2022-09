BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von BMW

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 72,64 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 72,04 EUR ein. Bei 72,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 505.693 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,71 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 34.770,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte BMW die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 16,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

