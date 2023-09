BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 95,28 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 95,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 95,34 EUR. Bei 94,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 178.929 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 19,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 39,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,68 EUR an.

BMW gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 17,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

