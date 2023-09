BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 96,42 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 96,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 96,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,01 EUR. Zuletzt wechselten 394.190 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 17,67 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,68 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2023. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,30 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,44 EUR im Jahr 2023 aus.

