BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 94,76 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 94,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 94,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.599 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 19,73 Prozent Luft nach oben. Bei 70,30 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,68 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,58 EUR je BMW-Aktie.

