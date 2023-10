BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 94,47 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 94,47 EUR nach. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,36 EUR ab. Mit einem Wert von 95,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 235.722 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,58 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,58 EUR je Aktie.

