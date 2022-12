BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 85,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 85,04 EUR. Mit einem Wert von 85,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.801 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,22 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 25,98 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 95,07 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.176,00 EUR gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 26,08 EUR je BMW-Aktie.

