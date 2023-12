BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 96,34 EUR zu.

Die BMW-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 96,34 EUR. Bei 96,78 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.687 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR ab. Mit Abgaben von 14,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 107,20 EUR angegeben.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,25 EUR je Aktie gewesen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



