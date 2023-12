BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 97,09 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 97,09 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,20 EUR an. Bei 96,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 298.192 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 82,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 18,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,20 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,20 EUR, nach 4,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,30 EUR je BMW-Aktie belaufen.

