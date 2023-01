BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag auf rotes Terrain

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 88,71 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,08 EUR nach. Mit einem Wert von 88,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 477.659 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 31,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,69 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.176,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 27,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

