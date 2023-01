BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die BMW-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 88,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 88,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.697 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,70 Prozent. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 31,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,69 EUR an.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,00 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

