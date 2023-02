BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Mittag

Die BMW-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 96,58 EUR. Bei 96,22 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 257.046 BMW-Aktien.

Bei 98,49 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 1,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 97,62 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 15.03.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 26,72 EUR je Aktie aus.

