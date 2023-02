BMW Aktie News: BMW am Vormittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 97,59 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 97,60 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 96,80 EUR. Bei 97,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 45.727 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 0,91 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 44,41 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,62 EUR aus.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 20.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,72 EUR je Aktie belaufen.

