BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 97,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 97,44 EUR. Bei 97,59 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,42 EUR. Bisher wurden heute 247.529 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 16,44 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 107,30 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 vorlegen. BMW dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

