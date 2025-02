BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

BMW im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 77,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 77,52 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 77,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 494.958 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,80 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,06 EUR.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 12,43 EUR im Jahr 2024 aus.

