BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 109,22 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 109,22 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 109,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 15.408 Stück.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 20,53 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,20 EUR an.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte BMW die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

