BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 84,56 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 84,56 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 85,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.660 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Mit einem Kursverlust von 22,82 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,94 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 12,39 EUR im Jahr 2024 aus.

