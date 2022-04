BMW Aktie News: BMW fällt am Mittag

Die BMW-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 76,37 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,01 EUR ab. Bei 77,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 558.391 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 31,49 Prozent wieder erreichen. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,51 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 103,08 EUR angegeben.

BMW gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 2,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29,48 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,41 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 22.03.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,63 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie tiefer: Chipmangel sorgt bei Volkswagen für starken Absatzdämpfer auf dem US-Automarkt

BMW baut Engagement im Bereich der nachhaltigen Fahrzeugbauteile aus - BMW-Aktie leichter

BMW-Aktie gewinnt: BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal - US-Absatz von Porsche rückläufig

