BMW Aktie News: BMW büßt am Mittwochvormittag ein

Um 09:22 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,56 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 77,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,88 EUR. Bisher wurden heute 67.749 BMW-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 29,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 12,87 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,08 EUR je BMW-Aktie an.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 29,48 Milliarden EUR gegenüber 28,41 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 05.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.03.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 14,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

