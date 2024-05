BMW Aktie News: BMW zieht am Nachmittag an

Kurs der BMW

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 103,05 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 103,05 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 102,90 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 241.514 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 18,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,82 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,28 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 21.03.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,81 EUR je BMW-Aktie.

