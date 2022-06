BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 06.06.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent auf 83,96 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 83,99 EUR. Bei 83,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.979 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 16,39 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 102,14 EUR an.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 15,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.778,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 14,80 EUR im Jahr 2023 aus.

