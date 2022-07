BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

Das Papier von BMW legte um 06.07.2022 12:04:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 71,82 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 344.172 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 6,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 102,14 EUR.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.142,00 EUR im Vergleich zu 29.482,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 15,92 EUR je Aktie.

