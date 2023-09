BMW Aktie News: BMW am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,62 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 96,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 96,97 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,83 EUR nach. Bei 96,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.632 Stück gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,43 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 29,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,68 EUR je BMW-Aktie an.

Am 03.08.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,49 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pkw-Neuzulassungen - Großer Sprung bei Elektroautos

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe BMW-Investition eingebracht

NYSE-Titel NIO-Aktie: 98 Prozent der deutschen NIO-Käufer machen Gebrauch von Batterietausch