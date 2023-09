BMW Aktie News: BMW verteidigt Stellung am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 96,47 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 96,47 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 96,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 95,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.458 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 14,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 29,06 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 110,68 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 37.219,00 EUR gegenüber 34.770,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

