BMW Aktie News: BMW am Mittag im Plus

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,76 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 72,95 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 222.807 Stück.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). 28,54 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 6,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2022. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 16,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images