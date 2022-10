BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 72,05 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 72,95 EUR. Mit einem Wert von 72,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 473.974 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 28,25 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,61 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,71 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 34.770,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 28.582,00 EUR umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 16,74 EUR je Aktie belaufen.

