BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 72,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 72,72 EUR. Bei 72,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 37.774 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 27,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 99,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 34.770,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

