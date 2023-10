BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

Kurs der BMW

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 94,73 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 94,73 EUR. Bei 95,69 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 558.187 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 109,68 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

