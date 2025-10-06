DAX24.382 ±0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,51 +1,8%Gold3.939 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursentwicklung

BMW Aktie News: BMW reagiert am Montagvormittag positiv

06.10.25 09:27 Uhr
BMW Aktie News: BMW reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 87,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,28 EUR 0,72 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 87,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 87,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.172 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 5,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,05 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,94 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

BMW-Aktie dreht ins Minus: Starkes Absatzplus im US-Markt im dritten Quartal

BMW-Aktie im Plus: Leipziger Werk soll an Wasserstoffnetzwerk angeschlossen werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025BMW KaufenDZ BANK
24.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BMW KaufenDZ BANK
24.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen