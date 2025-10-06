BMW Aktie News: BMW reagiert am Montagvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 87,12 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 87,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 87,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.172 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 5,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,05 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,94 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

