BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 92,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 92,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 94,54 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 92,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 490.058 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 21,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,85 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,28 EUR je Aktie belaufen.

