BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 93,43 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,43 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,45 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 94,40 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 32.635 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,25 EUR aus.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

