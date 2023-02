BMW Aktie News: BMW behauptet sich am Dienstagnachmittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 97,00 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 97,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 96,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,26 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 516.637 Aktien.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,49 EUR an. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 1,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 97,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 14,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

