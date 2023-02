BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag ab

Um 09:22 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 96,93 EUR ab. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,92 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.771 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,49 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 1,58 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 43,43 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 97,62 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Tech-Experte Scott Galloway: NASDAQ-Wert Tesla-Aktie wird deutlich einbrechen - zugunsten von VW, BMW und Mercedes-Benz

BMW-Aktie leichter: BMW investiert Millionen in E-Auto-Fertigung in Mexiko

Januar 2023: Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com