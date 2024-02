BMW Aktie News: BMW reagiert am Mittwochmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 99,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 99,60 EUR zu. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,97 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.608 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,92 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,85 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,30 EUR je BMW-Aktie an.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So stuften die Analysten die BMW-Aktie im vergangenen Monat ein

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab