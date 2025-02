BMW Aktie News: BMW am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 77,38 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 77,38 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,04 EUR nach. Bei 77,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 37.952 Aktien.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 15,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,06 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2025 erfolgen. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 12,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

