BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die BMW-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 101,34 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 345.320 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 0,67 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 27.471,00 EUR umsetzen können.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 20.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,86 EUR fest.

