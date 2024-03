BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 106,72 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 106,72 EUR nach. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 106,06 EUR. Bei 107,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.006 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,67 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte BMW die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

