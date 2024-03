BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BMW

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 107,08 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 107,08 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 106,42 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 107,04 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.997 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,96 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 8,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 108,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,52 EUR je Aktie aus.

