BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag im Minus

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:35 Uhr um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR nach. Bei 97,73 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 1.060.245 Stück.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,10 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,67 EUR je BMW-Aktie an.

Am 15.03.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.522,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte BMW am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 03.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 15,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

