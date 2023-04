BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BMW 99,09 EUR

Die BMW-Aktie musste um 17:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 97,73 EUR. Bei 98,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.060.245 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,70 EUR. Gewinne von 4,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 44,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,67 EUR je BMW-Aktie an.

Am 15.03.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.522,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

